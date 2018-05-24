На челябинском заводе "Мечел-кокс" прокомментировали обыски на предприятии

На "Мечел-коксе" заявили, что различные следственные действия на предприятии производились неоднократно и всегда предприятие оказывало максимальное содействие следствию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода.

На предприятии подтвердили, что следственные действия производились в рамках расследования уголовного дела по факту выбросов, но подчеркнули, что оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, а не в отношении ООО "Мечел-Кокс".

"На челябинских предприятиях "Мечела" - ЧМК и "Мечел-Кокс" - сейчас полным ходом идут процедуры по выбору организаций – аудиторов. Независимые эксперты проведут всестороннее натурное обследование промышленных объектов "Мечел-Кокса" и дадут соответствующие рекомендации. Параметры независимого аудита разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций. "Мечел" заинтересован в объективном обследовании своих производств, в разработке эффективных программ по дальнейшему снижению нагрузки на окружающую среду, которые станут продолжением уже реализованных природоохранных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что на челябинском заводе "Мечел-кокс" (входит в Группу "Мечел") проходят обыски. Отмечается, что на предприятие пришли силовики в "масках и с автоматами", "снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, оцепили этажи".