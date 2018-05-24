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экспертное мнение ;
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На челябинском заводе "Мечел-кокс" прокомментировали обыски на предприятии
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Мечел, стенд, Иннопром-2016 (2016) | Фото: Накануне.RU

На "Мечел-коксе" заявили, что различные следственные действия на предприятии производились неоднократно и всегда предприятие оказывало максимальное содействие следствию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода.
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На предприятии подтвердили, что следственные действия производились в рамках расследования уголовного дела по факту выбросов, но подчеркнули, что оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, а не в отношении ООО "Мечел-Кокс".

"На челябинских предприятиях "Мечела" - ЧМК и "Мечел-Кокс" - сейчас полным ходом идут процедуры по выбору организаций – аудиторов. Независимые эксперты проведут всестороннее натурное обследование промышленных объектов "Мечел-Кокса" и дадут соответствующие рекомендации. Параметры независимого аудита разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций. "Мечел" заинтересован в объективном обследовании своих производств, в разработке эффективных программ по дальнейшему снижению нагрузки на окружающую среду, которые станут продолжением уже реализованных природоохранных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что на челябинском заводе "Мечел-кокс" (входит в Группу "Мечел") проходят обыски. Отмечается, что на предприятие пришли силовики в "масках и с автоматами", "снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, оцепили этажи".

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24.05.2018 11:24 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 09:52 Мск
В Челябинске на заводе "Мечел-кокс" прошли обыски








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На челябинском заводе "Мечел-кокс" прокомментировали обыски на предприятии
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