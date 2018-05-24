И.о. главы тюменского УФНС рассказал о работе ведомства после ареста шефа

Во время очередного заседания Тюменской областной думы, в качестве временно исполняющего обязанности начальника УФНС России по Тюменской области выступила Татьяна Чалилова.

Отметим, что в новом качестве ей пришлось отчитываться о деятельности ведомства в части сборов налогов вместо ее начальницы Татьяны Зыковой, задержанной ранее ФСБ и помещенной под домашний арест.

В настоящее время официальная информация о том, что именно инкриминируют главе региональной налоговой службы – не сообщается.

Как передает корреспондент Накануне.RU, областные депутаты решили поинтересоваться дальнейшей судьбой ведомства.

"В связи с кадровыми изменениями в вашем ведомстве планируются ли какие-нибудь изменения в работе, например, в части подхода к рассмотрению обращений или увеличения информатизации, или будет преемственность действий?" - задал вопрос депутат Глеб Трубин.

"Пока еще рано на эту тему говорить… о кадровых изменениях. На сегодняшний день я всего лишь исполняю обязанности", - пояснила Татьяна Чалилова.

Отметим, что Чалилова занимает должность заместителя руководителя УФНС России по Тюменской области.