Под Донецком уничтожены пять украинских диверсантов

Под Донецком вечером 23 мая уничтожена очередная группа украинских диверсантов, сообщает оперативное командование ДНР.

"Выдвижение бандитов осуществлялось с позиций ВСУ севернее Марьинки в направлении Петровского района Донецка. Благодаря бдительности наших военнослужащих группа противника была своевременно замечена. Пока террористы снимали мины, командир взвода одного из подразделений ВС ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

Все пятеро были уничтожены на месте. Тело одного удалось эвакуировать. При нем имелись средства связи с возможностью фото- и видеофиксации, а также гражданская форма одежды и шевроны одного из подразделений армии ДНР.

Командование республики считает, что противник имел цель проникнуть в город для совершения терактов с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить ДНР в преступлениях и развязать себе руки для наступательных действий.

Как сообщало Накануне.RU, перед этим были уничтожены диверсанты в районе Горловки, которые планировали теракты под видом россиян.