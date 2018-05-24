Ополченец из подразделения Стрелкова, которого собираются депортировать на Украину, объявил голодовку

Донбасский ополченец Николай Трегуб, которого Московский областной суд решил депортировать на Украину, объявил голодовку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

"Суд по делу Николая отложен на неопределенные сроки. Сегодня он объявил бессрочную голодовку", - написал Шаргунов в своем Facebook, приложив скан письма ополченца.

Напомним, ополченец из Винницы Николай Трегуб был задержан в Подмосковье в начале этого года. По решению Реутовского городского суда он был определен к принудительной депортации из России. Позднее Московский облсуд оставил это решение в силе.

О Трегубе известно, что он служил в подразделении Игоря Стрелкова, был ранен и получил контузию. Ранее в ФМС уверяли, что Трегуб получит в России временное политическое убежище.