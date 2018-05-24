Решетников решил отменить налоговые льготы Басаргина

Губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая с ежегодным посланием перед депутатами краевого заксобрания, заявил о намерении отменить в регионе действующую систему налоговых льгот, передает корреспондент Накануне.RU.

"Важнейший вопрос, от которого зависят темпы всех преобразований в крае – вопрос налоговых льгот. Пермский край является регионом с наибольшим размером предоставляемых налоговых льгот. Безадресные налоговые льготы не нравятся федеральному Правительству, министерству финансов РФ, ставят под вопрос выделение уже обещанного финансирования и не дают привлекать новое. При этом за последнее время появились новые инструменты, которые жестко увязывают предоставляемые налоговые льготы и ожидаемые результаты реализации проектов. Это все те же специальные инвестиционные контракты и приоритетные инвестпроекты. Мы вынуждены двигаться в сторону поэтапного отказа от действующей системы налоговых льгот и ее замещения более эффективными инструментами", - заявил губернатор.

По его словам, это позволит увеличить доходы края за три года более чем на 20 млрд руб. Глава региона провел консультации с крупнейшими получателями льгот.

"Мы нашли понимание по этому вопросу", - сообщил Максим Решетников и добавил, что сегодня внесет соответствующий законопроект в заксобрание для рассмотрения в июне в первом чтении.

Напомним, в 2015 г. бывший губернатор Виктор Басаргин внес поправки в закон о налогообложении. Был расширен перечень налоговых льгот для промпроизводств (в том числе выгоды получал "Газпром"), снижены налоги для малого бизнеса.