Из-за бесхозного предмета закрыли две станции екатеринбургского метро

В Екатеринбурге приостановили работу двух станций метро - "Ботанической" и "Чкаловской" на 40 минут.

Как пишут уральцы в группе "Типичный Екатеринбург", в метрополитене был найден бесхозный предмет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По итогам проведенной проверки выяснилось, что причиной тревоги в очередной раз стал оставленный кем-то на скамейке бесхозный предмет. Из метро были эвакуированы 120 пассажиров и 13 сотрудников. После того, как полиция и другие заинтересованные ведомства убедились, что он не представляет никакой опасности, метро заработало снова. Попрошу быть граждан более бдительными и не оставлять свои вещи в общественном транспорте", - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.