Владельцы майнинг-фермы в Оренбурге возместили энергетикам ущерб в 78 млн рублей

В Оренбурге руководители фирмы по добыче криптовалюты, похищавшие электроэнергию, возместили энергетикам ущерб в 78 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.

Ранее в полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов Оренбурга. Правоохранители обнаружили в заброшенных зданиях майнинг-ферму, от которой силовые кабели вели к расположенной рядом подстанции.

"Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч", - сообщил в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Причастными к хищению оказались двое руководителей фирмы. Помимо возмещения ущерба, Промышленный районный суд Оренбурга назначил им штраф в 200 тысяч рублей каждому.

В феврале сообщалось о задержании сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове за майнинг криптовалют на рабочем месте.