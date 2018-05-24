Глазьев - Накануне.RU: Для инфраструктурных инвестиций надо запустить кредитную эмиссию ЦБ

Создавать фонд для инфраструктурных инвестиций следует не из бюджета, а за счет кредитной эмиссии Центрального банка страны. Советник президента, академик Сергей Глазьев прокомментировал Накануне.RU идею Правительства РФ о создании спецфонда для инфраструктурных вложений, который должен заработать в 2019 г.

"Такие фонды нужно создавать, только не за счет бюджета, а за счет целевой кредитной эмиссии Центрального банка. ЦБ должен фондировать институты развития, как это делается во всем мире. Идеальным, с моей точки зрения, является предложение Сулакшина, которое в свое время было сформулировано, как создание крупного государственного кредитного внебюджетного инвестфонда в размере примерно 5 трлн руб. для финансирования долгосрочных инвестиций в проекты, значимые для страны и ЕврАзЭС", - отметил академик.

Как он рассказал, аналогом такой модели служит немецкий KfW - "идеальная модель, которая позволила Германии образовать инвестиции в восстановление инфраструктуры после войны и обеспечить во многом немецкое экономическое чудо".

"Но это финансово-банковский институт, который фондировался ЦБ. У бюджета нет денег для создания таких крупных фондов. Поскольку мы говорим о возвратных деньгах, кредитах или инвестициях, которые должны вернуться, хотя бы лет через 20, то это должны быть кредитные ресурсы, а не бюджетные", - считает Глазьев.

Академик напомнил, что в свое время Евгений Примаков инициировал создание бюджета развития.

"Если бы мы нефтяные деньги не отправляли в Америку, а консолидировали в этом бюджете, то вся инфраструктура была бы уже модернизирована", - сказал он.

Также Глазьев прокомментировал заявление первого вице-премьера РФ Антона Силуанова о том, что для роста экономики до 3% нужно увеличить показатель инвестиций до 25%.

"Чтобы обеспечить рост в 3%, нам надо 15% роста инвестиций в долгосрочном плане. В краткосрочном плане мы можем эти 3% получить даже на имеющихся производственных мощностях при смягчении денежно-кредитной политики", - прокомментировал он.