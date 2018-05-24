"РЖД" передаст Перми школу-интернат №12

Департамент образования Перми узнал о намерении "РЖД" ликвидировать подведомственную школу-интернат №12. Документы готовы, администрация города готова принять здание в муниципальную собственность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

При постановке на баланс города будет решаться вопрос о проведении капитального ремонта здания школы-интерната.

"После проведенного департаментом образования обследования школы-интерната №12 было выявлено несоответствие здания нормативным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Мы не можем учить детей в таком здании", - сказала начальник департамента образования Людмила Серикова.

На время ремонта учеников готова принять расположенная в шаговой доступности школа №79.

"На текущий момент из отдаленных районов края в интернате живут 33 человека. Вопросы организации образования таких ребят рассматриваются в индивидуальном порядке. Уже решено устройство 30 детей. Вопрос находится на контроле в министерстве образования и науки Пермского края", - сказала министр образования края Раиса Кассина.

Учителям школы №12 предложат занять любое свободное место в образовательных учреждениях Перми, в том числе и школе №79.

С этого года "РЖД" начали кардинально менять социальную политику своего предприятия: по всей России ликвидируются образовательные учреждения, находящиеся на балансе железнодорожной компании. По данным организации, всего в 2018 г. планируется закрыть четыре учреждения, еще 12 – в 2019-м. От школ-интернатов компания решила отказаться совсем.