Депутаты заксобрания Пермского края одобрили укрупнение территорий

Сегодня на заседании заксобрания Пермского края депутаты рассмотрели ряд законопроектов, касающихся преобразования муниципальных районов и поселений Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Принято решение поддержать законопроекты о преобразовании поселений муниципальных районов путем объединения с городскими округами. Такие решения приняты по Чайковскому, Краснокамскому, Соликамскому, Горнозаводскому и Оханскому муниципальным районам.

Кроме того, в Пермском крае начались процессы укрупнения сельских поселений в Уинском, Осинском и Кунгурском районах. Объединение поддержали жители поселений этих районов.

На сегодняшнем заседании депутаты поддержали в двух чтениях пять таких законопроектов. Теперь в Пермском крае появятся Аспинское, Судинское, Горское, Калининское и Неволинское сельские поселения.

Отметим, что губернатор Пермского края, выступая сегодня перед депутатами заксобрания, подчеркнул важность этих преобразований.