Максим Решетников: Укрупнение учреждений и территорий необходимо для улучшения жизни населения

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время ежегодного послания к заксобранию еще раз высказал свою позицию по укрупнению муниципалитетов и учреждений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это необходимые для улучшения жизни людей преобразования. Законодательство о закупках, бюджетный процесс, управление имуществом, защита конкуренции, налоги, бухгалтерский учет и многое другое - все это сложнейшая система правил. И каждый руководитель вольно или невольно вынужден формировать соответствующий штат управленцев. У нас 80% сельских поселений тратят на свое содержание не только налоговые и не налоговые доходы, более половины, но и дотации из краевого бюджета, которые должны идти на улучшение жизни населения. И это не вина глав поселений - это их беда. Да еще к этому добавляется отсутствие необходимых квалифицированных специалистов. Яркий тому пример - коммунальная авария в Горнозаводском районе, которая достигла таких размеров просто потому, что у людей не хватило опыта и понимания оценить ситуацию и своевременно принять решения. И это тем более важно, что мы год от года планируем увеличивать объем финансирования полномочий в территориях: благоустройство, аварийное жилье, поддержка местных инициатив, дороги, садики. Поэтому считаю важным всячески поддерживать инициативы по укрупнению муниципальных образований", - заявил губернатор.

Максим Решетников в ближайшее время предлагает создать прозрачную программу стимулирования развития тех муниципалитетов, которые идут в объединение.

"И на долгосрочной основе закрепить принцип, что на один рубль, сэкономленный в результате объединения расходов, край будет выделять также один рубль. И эти средства направить на то, что давно ждут люди в поселениях, на нормальную воду, коммунальную инфраструктуру, газ, тепло. Такая же логика должна быть при укрупнении учреждений", - заявил глава региона.

Объединительные процессы идут в Чайковском, Краснокамском, Соликамском, Горнозаводском и Оханском муниципальных районах.