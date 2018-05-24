Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области задержан за крупную взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении и.о. заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, представитель строительной фирмы обратился к ранее знакомому чиновнику с просьбой помочь в получении положительного заключения госэкспертизы проектной документации на строительство объекта недвижимости в Советском районе Астрахани. И.о. замминистра потребовал 750 тысяч рублей и выдвинул условия, по которым подготовкой всей необходимой документации для строительной фирмы должна заниматься компания, принадлежащая его родственнице.

Позже чиновник получил от руководства строительной фирмы часть от ранее оговоренной суммы в размере 300 тысяч рублей. Однако данный факт был выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.