Кудрин рассказал, что Путин "пообещал не забывать" его экономические разработки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал перспективы разрабатываемой под его руководством стратегии экономического развития РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

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"У меня был разговор с президентом, он говорит, что мы не будем забывать наши разработки", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2018.

Напомним, что ряд организаций представили президенту свои стратегии экономики, среди них ЦСР Кудрина, Торгово-промышленная палата, РАН, Совет Федерации. Считалось, что стратегия Кудрина, предусматривающая в том числе повышение пенсионного возраста, является приоритетной для Кремля. Владимир Путин до сих пор никак не озвучил свою позицию на этот счет. Впрочем, сразу после выборов Дмитрий Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста в РФ.