Дубровский рассказал на ПМЭФ-2018 о подготовке Челябинске к ШОС

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на ПМЭФ-2018 назвал одной из ключевых задач в рамках подготовки региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС – улучшение экологической обстановки в Челябинске, и рассказал о проектах, которые планируется реализовать к 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, регион переходит к активной фазе подготовки. Создана рабочая группа на федеральном уровне, которая будет заниматься организацией подготовки к саммитам в Челябинске.

"Мы всегда понимали, что ничего избыточного не делали. Все, что будет построено, будет работать дальше для развития Челябинска и людей. Это то, что мотивировало нас на работу" – отметил он.

Глава области рассказал о проектах, которые будут реализованы к 2020 году. В частности, запланирована реконструкция челябинского аэропорта и аэродрома. "Это будет другая площадка. Она сможет принимать до 2,5 млн пассажиров", - добавил он.

В 2020 году городу предстоит принять 30 руководителей делегаций, из них, по словам Бориса Дубровского, 20 президентов. "Гостиничный комплекс должен разместить делегации на мировом уровне комфорта", - подчеркнул он.

Также строится два конгресс-холла.

"Мы все это называем наследие. Одна из ключевых для Челябинска задач – это улучшение экологической обстановки в Челябинске. Мы этим занимаемся на постоянной основе, но уверены, что и с помощью федерального центра, и с пониманием всего бизнес-сообщества, нам с этой задачей максимально удастся справиться к 2020 году. Это одна из ключевых задач, которая поддерживается населением", - подчеркнул он.

Также глава области заявил, что видит основной задачей областного правительства формирование условий для бизнеса для включения в экономические взаимоотношения стран ШОС.