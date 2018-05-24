СМИ: Рогозина назначат главой "Роскосмоса"

Экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина уже сегодня назначат руководителем госкорпорации "Роскосмос", передает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

После назначения он проведет встречу с президентом Владимиром Путиным.

Уточняется, что заместители главы Роскосмоса Игоря Комарова уже написали заявления на увольнение и попрощались с коллективом.

Также сообщается о создании на базе госкорпорации холдинга ракетостроения, куда войдут "Алмаз-Антей" и Концерн тактическое ракетное вооружение. При этом уточняется, что передавать их акции "Роскосмосу" не планируется.

Напомним, 7 мая и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабмина. В списке отсутствовала кандидатура Рогозина, а также Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Игоря Шувалова, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.

Рогозин был заместителем главы правительства последние семь лет. Также является председателем коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий.