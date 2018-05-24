В Кремле считают, что ЧМ-2018 будет "лучшим чемпионатом, когда-либо организованным на Земле"

В Кремле считают, что чемпионат мира по футболу-2018 в России будет организован на самом высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет мировой праздник футбола. Кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле", - рассказал Песков в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Банк России представил пластиковую сторублевую банкноту, выпущенную специально к ЧМ-2018.