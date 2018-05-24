Устроивший смертельное ДТП в Ялте ДПС-ник признал вину лишь частично

Теперь уже бывший старший инспектор ДПС, устроивший смертельное ДТП в Ялте, отказался от дачи показаний. Кроме того, виновным он себя признал лишь частично, сообщает телеграмм-канал Следственного комитета РФ.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в понедельник вечером на автомобильной трассе "Ялта-Севастополь-Гаспра". В результате ДТП погибло два человека, в том числе годовалый ребенок, еще двое пострадали.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". 23 мая он был взят под стражу.