Свердловчанин получил 9 лет "строгача" за убийство друга металлической клюкой

Житель поселка Арти в Свердловской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Суд вынес приговор - девять лет колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

27-летний ранее судимый мужчина в ночь на 22 декабря 2017 г. в ходе ссоры избил своего приятеля руками, ногами и металлической клюкой. От полученных травм потерпевший через некоторое время скончался. Установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.