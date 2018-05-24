Депутаты Рады оскандалились в прямом эфире из-за Донбасса

Депутат Верховной рады Украины Олег Осуховский устроил перепалку с лидером партии "Христианские социалисты" Михаилом Добкиным в прямом эфире на телеканале NewsOne, обсуждая вопрос Донбасса.

"В первую очередь новый президент должен сделать первые три свои поездки в Донецк, потом в Луганск, а потом в Симферополь, где встретится с людьми, которых называют гражданами Украины, но ни во что не ставят ни их права, ни их желания и не интересуются их проблемами", - сказал Добкин.

После этого Осуховский начал выкрикивать: "Текст по-дебильному написан". "Да тебе и текст никто не пишет. Ты их читать не умеешь. Сиди, рот закрой", - парировал Добкин.

"Я сейчас закрою рот этому сепару", - пригрозил Осуховский. На что Добкин предложил "после передачи разобраться".

Напомним, Добкин до свержения Виктора Януковича открыто его поддерживал и выступал против украинского нацизма, после чего стал сторонником "унитарной Украины" и даже был кандидатом в президенты.