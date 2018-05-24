В РФ появится бюджетный фонд для инфраструктурных инвестиций

Правительство РФ решило создать специальный бюджетный фонд для инфраструктурных инвестиций. Об этом на панельной сессии "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения" в рамках ПМЭФ-2018 заявил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ресурс для вложений в инфраструктуру появится с 2019 г.

"Начиная с 2019 г., мы создадим фонд, который в значительных объемах на протяжении шестилетнего периода может быть порядка порядка 3% с тем, чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики, которая потом простимулирует частный бизнес. Это наша сейчас задача", - рассказал Силуанов.

Как он подчеркнул, эта тема еще обсуждается, идея создания такого ресурса для инфраструктурных инвестиций "вытекает из послания президента". Деньги в фонд планируется привлечь не из конъюнктурных доходов, не из доходов от нефти и газа. Силуанов заявил, что деньги планируется привлечь в рамках долгового финансирования.

Первый вице-премьер также уверен, что если будет обеспечен рост экономики на уровне около 3%, то общий объем заимствований в фонд не приведет к росту госдолга.