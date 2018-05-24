Совмещенный мост через Каму строить не будут. Слишком дорого

Губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая сегодня с ежегодным отчетом перед депутатами заксобрания, сообщил, что на региональном уровне принято решение отказаться от строительства универсального железнодорожного и автомобильного моста в рамках проекта Северного железнодорожного обхода Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы изучили проект и поняли, что создавать совмещенный мост - дорого. Кроме того, этот вариант связан с выкупом множества участков в районе Пальников. Поэтому будем строить только железнодорожный мост", - сообщил Максим Решетников.

Власти рассматривают вариант с размещением автомобильного моста выше по течению реки.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 г. губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой "РЖД" Олегом Белозеровым.