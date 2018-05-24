В Челябинске на заводе "Мечел-кокс" прошли обыски

На челябинском заводе "Мечел-кокс" (входит в Группу "Мечел") проходят обыски.

Информация о выемке документов на предприятии появилась в телеграмм-канале "Челябинское метро". Отмечается, что на предприятие пришли силовики в "масках и с автоматами", "снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, оцепили этажи".

В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать информацию позже.

Напомним, в начале февраля прошлого года в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. В январе 2018 года на пресс-конференции начальник ГУ МВД по области Андрей Сергеев рассказал, что в рамках расследования дела проводится эколого-технологическая экспертиза.

"Идет тесное взаимодействие группы, которая ведет расследование, с предприятием, которое осуществляет проведение этой экспертизы, с Росприроднадзором. Нужно отдать должное, что и руководство компании "Мечел" содействует в проведении следственных действий для достижения объективности", - отметил он.