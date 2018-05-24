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Богаче Якоба: самым состоятельным чиновником администрации Екатеринбурга стал "строительный" вице-мэр
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градсовет, конкурс, разработка концепции набережной Верх-Исетского пруда, Алексей Белышев (2017) | Фото: Накануне.RU

Чиновники администрации Екатеринбурга отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 г., документ опубликован на официальном сайте мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первое место занимает заместитель главы администрации по вопросам капитального строительства и землепользованию Алексей Белышев. За 2017 г. он заработал 9,6 млн руб. В собственности у него 22 земельных участка, жилой дом, баня и гараж. Его жена за прошлый год получила 5,5 млн руб. В семье сразу два автомобиля одной модели - Porsche Cayenne Diesel.

градсовет, конкурс, разработка концепции набережной Верх-Исетского пруда, Алексей Белышев(2017)|Фото: Накануне.RU
Алексей Белышев

Доход начальника управления культуры Татьяны Ярошевской составил 5,5 млн руб. В собственности жилой дом, квартира и земельный участок. Её супруг заработал более 2 млн руб. и ездит на Mercedes-Benz GL350.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Татьяна Ярошевская(2017)|Фото: Накануне.RU
Татьяна Ярошевская

Замыкает тройку самых богатых чиновников мэрии начальник департамента экономики Алексей Прядеев. За 2017 г. он заработал 4,4 млн руб. Из имущества квартира в 105,1 кв.м, гараж-стоянка и легковой автомобиль Toyota Highlander.

Глава департамента образования Екатерина Сибирцева отчиталась о 4,4 млн руб. В её собственности две квартиры и автомобиль марки Skoda SuperB.

сибирцева, концерт(2018)|Фото:фонд святой екатерины
Екатерина Сибирцева

Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ножинко заработал 3,9 млн руб. Он оказался самым богатым среди глав районов. Задекларировал квартиру, гараж, надувную лодку "Кайман 330" и автоприцеп. Глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников заработал чуть меньше 2,8 млн руб. В собственности квартира, мотоцикл Ducati Scrambler и Harley-Davidson FLSTC 103. Большая часть помещений у супруги и ребенка: два земельных участка и два жилых дома. У супруги тоже есть мотоцикл KTM 1090 Adventure.

Глава администрации Александр Якоб получил в 2017 г. 3 млн 436 тыс.руб. В собственности - жилой дом в 273 кв.м, земельный участок и автомобиль Lexus RX 450h. Супруга заработала 469 тыс.руб.

Александр Якоб(2018)|Фото: Накануне.RU
Александр Якоб

Первый зам Якоба Алексей Кожемяко задекларировал 2 млн 498 тыс.руб. У чиновника есть грузовик, прицеп, мотовездеход, снегоход, земельный участок, дом, квартира, гаражный бокс, два нежилых помещения и "сооружение коммуникационное".

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24.05.2018 10:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:28 Екб


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Богаче Якоба: самым состоятельным чиновником администрации Екатеринбурга стал "строительный" вице-мэр
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