Максим Решетников: Финансирование поликлиник увеличено

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время ежегодного послания к заксобранию отметил рост удовлетворенности населения системой здравоохранения, передает корреспондент Накануне.RU.

Показатель составляет 42,6% и увеличился в 1,3 раза. Увеличено текущее финансирование поликлиник.

"Реализовали организационные меры. Я имею в виду проект "Новая поликлиника". В итоге повысилась доступность участковых врачей. Результаты не везде одинаковые. Поликлиники, вошедшие в пилот осенью, пока только догоняют лидеров. Но уже сейчас в два раза снизилось число жалоб граждан на доступность врачей. И те финансовые ресурсы, которые направляются в поликлиники в этом году, а рост финансирования в этом году будет 27%, должны закрепить достигнутые результаты. В первую очередь за счет разработки и принятия мотивирующей системы оплаты труда", - заявил губернатор.

Также глава региона поставил задачу повысить доступность узких специалистов в поликлиниках. Нехватку специалистов планируется решать перераспределяя специалистов из стационаров, привлекая молодежь в рамках проекта "Краевая ординатура", привлекая специалистов из других регионов и развивая удаленное консультирование. Там, где нет возможности решить задачу, будет расширяться практика выездных поликлиник.

Максим Решетников отметил снижение смерти от онкозаболеваний, однако подчеркнул, что хуже стали выявлять рак на первой стадии.

"Поэтому создаем полноценную трехуровневую систему оказания онкологической помощи. Первый уровень - онкологи, онкокабинеты в поликлиниках. Здесь задача как можно раньше заметить онкологию и направить на второй уровень - на обследование. Второй уровень нужен, чтобы разгрузить краевой диспансер и приблизить медицинскую помощь к населению. Открываем семь межмуниципальных филиалов краевого онкодиспансера, задача которых провести обследование. Усиливаем третий уровень - сам онкодиспансер за счет укомплектованности современным оборудованием, строительством консультативной поликлиники, модернизацией, радиологической службы в Березниках", - заявил глава региона.

Не менее важным губернатор обозначил развитие "скорой помощи" и обновление автопарка.