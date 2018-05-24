Силуанов: Правительство не намерено менять налоговую политику в течение шести лет

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил о необходимости увеличения размера инвестиций до 25% для реализации цели по достижению 3-процентного экономического роста. Об этом он заявил на панельной сессии "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения" в рамках ПМЭФ-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нужны новые инвестиции, Россия отстает по этим показателям… У нас сейчас чуть более 21% ВВП. Чтобы расти около 3%, нужно увеличить этот показатель до 25%," - сказал министр.

Он отметил, что источниками этих инвестиций должны стать частные деньги, "которые должны создать новое качество роста".

"А государство должно создать стабильные условия", - подчеркнул Силуанов.

Так, он заявил, что на протяжении шестилетнего периода правительство РФ не планирует менять налоговую политику. При этом он добавил, что "определенная настройка произойдет".

Напомним, ранее Силуанов заявил, что все решения по настройке налоговой системы России должны быть приняты до середины июля. Он заверил, что правительство не будет повышать НДФЛ.