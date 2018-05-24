Министр образования Пермского края оштрафована за ограничение конкуренции

Ленинский районный суд Перми подтвердил решение антимонопольщиков оштрафовать министра образования региона Раису Кассину за ограничение конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Как показала проверка, министерство предоставило краевому казачьему центру "Пластун" преимущества при участии в аукционах на организацию и проведение учебно-полевых сборов старшеклассников по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности". Согласно федеральному закону об образовании, субъект, оказывающий подобные услуги, должен обладать лицензией на осуществление образовательной деятельности. Но этот пункт не указали в документах к аукциону, поэтому не имеющий лицензии "Пластун" смог участвовать в конкурсе и даже выиграл контракт. В УФАС посчитали, что это противоречит закону о защите конкуренции.

"Правонарушение, совершенное Кассиной, является грубым. Такие нарушения законных прав и интересов хозяйствующих субъектов, работающих на этом рынке, могут привести к формированию у юридических и физических лиц негативного мнения о деятельности исполнительных органов государственной власти, а также мнения о необязательности соблюдения установленных законодательством требований, и безнаказанности при этом", - сказала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

По мнению антимонопольщиков, это способствует и дискредитации самой процедуры аукциона. По результатам рассмотрения дела министр образования и науки края Раиса Кассина была оштрафована на 15 тыс. руб. 22 мая Ленинский райсуд Перми признал законность санкций – апелляция министра отклонена.