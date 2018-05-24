Вице-премьер Правительства анонсировал изменения в отрасли транспорта

Приход новых кураторов отрасли транспорта может дать старт ее реформе. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов корреспонденту Накануне.RU.

"Новые люди - это всегда новый взгляд. Главное - реализация инфраструктурной повестки, которая содержится в указе президента. Это задачи по безопасному и качественному развитию в автодорожной сфере, и все это на качественно новой технологической базе", - сказал Акимов.

Он добавил, что было многое сделано за прошлые годы, но надо будет сделать еще больше.

Напомним, недавно бывший первый замглавы аппарата Правительства Максим Акимов был назначен новым вице-премьером - по вопросам транспорта и связи. Также был заменен министр транспорта - вместо Максима Соколова им стал его бывший первый заместитель Евгений Дитрих.