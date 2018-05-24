Песков: "Прямая линия" с Путиным пройдет до ЧМ-2018

"Прямая линия" президента России Владимира Путина пройдет до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, "будут определенные новации - и технологические, и содержательные".

При этом Песков отметил, что смысл мероприятия останется прежним: общение президента страны с гражданами и получение обратной связи.

В 2017 году "Прямая линия" прошла 15 июня. Российский лидер успел ответить почти на 70 вопросов, заданных ему россиянами. Наиболее запомнились россиянам жалоба онкобольной жительницы Апатит на ненадлежащее медобслуживание, вопрос о выплатах после бедствия в Ставропольском крае, вопрос про свалки в Подмосковье.