Максим Решетников: Главный итог 2017 года - рост доверия людей к власти

Главным итогом 2017 г. Максим Решетников назвал рост доверия населения ко всем уровням власти, передает корреспондент Накануне.RU.

"Люди увидели, что скорость преобразований в крае растет, что жизнь начала меняться. Пришли к пониманию, что развитие региона – дело каждого из нас. Мы получили кредит доверия президента РФ и Федерального правительства. И в результате начали решаться вопросы от решения которых зависит дальнейшее движение края. Начиная от опережающего финансирования строительства жилья в Березниках, решения вопросов по развитию дорожного строительства, транспортной инфраструктуры, цифровой экономики и многое другое. Сейчас задача закрепить этот импульс доверия реальными делами, конкретными результатами, которых ждут люди", - заявил глава региона во ежегодного послания к законодательному собранию Пермского края.

По словам Решетникова, экономически край находится в зоне устойчивого роста. Ключевыми индикаторами являются объем инвестиций, индексы промышленного производства, объемы отгрузки продукции.