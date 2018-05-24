Посольство РФ в Лондоне: Юлия Скрипаль зачитывала заранее написанный текст

Посольство России в Лондоне потребовало встречи с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться в том, что она не удерживается против ее воли. Об этом говорится в заявлении российского ведомства, появившемся после интервью Юлии.

"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию, - говорится в сообщении на официальном сайте посольства. - Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится".

"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст, - заявляют дипломаты. - Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление".

"При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное", - заявляют в посольстве РФ.

Напомним, в среду Юлия Скрипаль впервые появилась на экране телевизора после отравления в Солсбери. В интервью Reuters она заявила о том, что продолжает восстановление и что в дальнейшем она намерена вернуться в Россию. Она также сообщила, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не готова и не хочет ей воспользоваться.