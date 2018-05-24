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Команда "Газпромнефть-Ямала" получила "бронзу" чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги
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Арктика баскетбол чемпионат Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (2018) | Фото: Газпромнефть-Ямал

Баскетбольная команда "Арктика", в составе которой играют сотрудники дочерних предприятий "Газпром нефти" в Тюмени, стала бронзовым призером городского чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ) в группе "Претенденты", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала".
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Сборная "Газпромнефть-Ямала", "Мессояханефтегаза" и Научно-Технического Центра "Газпром нефти" обыграла тюменскую "Стеллу". В целом этот спортивный сезон складывается для баскетболистов команды очень удачно – они стали победителями Летних игр среди добывающих предприятий компании и в июне впервые в своей истории отправятся в Киргизию на финал корпоративной спартакиады "Газпром нефти".

Тренировки спортсменов проходят два раза в неделю. Большую поддержку коллективу оказывает "Газпромнефть-Ямал", который обеспечивает условия для полноценного тренировочного процесса. На решающих играх за третье место в городском чемпионате поболеть за спортсменов пришел генеральный директор предприятия Алексей Овечкин.

Арктика баскетбол чемпионат Межрегиональной любительской баскетбольной лиги(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Мы поддерживаем увлечение наших сотрудников спортом и оказываем помощь в проведении командных и индивидуальных тренировок, в организации участия в соревнованиях различного уровня. Для нас важны результаты наших сотрудников в различных сферах деятельности. Уверен, что успехи в спорте способствуют достижению высоких профессиональных целей", - сказал он.

Заместитель начальника департамента по инжинирингу крупных проектов Научно-Технического Центра "Газпром нефти" Константин Повышев отметил, что в этом году по-настоящему сложилась команда.

Арктика баскетбол чемпионат Межрегиональной любительской баскетбольной лиги(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Мы усилили "скамейку". Когда игроки отсутствуют – кто-то на вахте или в командировке – мы можем проводить замены, поскольку у нас всегда есть полноценный состав из 7-8 человек. Как результат – в прошлом году мы заняли в городском чемпионате МЛБЛ 9 место, не попав в плей-офф, в этом году стали третьими. Мы учли все недочеты и показали в этом сезоне новый уровень игры", - сказал Повышев.

Оператор технологических установок участка подготовки и перекачки нефти Новопортовского НГКМ "Газпромнефть-Ямала" Никита Марченко добавил: были созданы оптимальные условия для тренировок, команда готовилась, и это дало результат.

Арктика баскетбол чемпионат Межрегиональной любительской баскетбольной лиги(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"В регулярном чемпионате мы обыграли команду, которая по очкам шла на первое место, но, может, немного расслабились и проиграли в полуфинале и потом сражались уже за третье место в плей-офф. Потому цель на следующий сезон – победить", - сказал он.

"Этот сезон дал положительный результат благодаря системе решений, принятой после прошлого года: смена зала и удобное расписание тренировок, привлечение тренера Антона Чернобривенко, работа которого позволила скрыть слабые места и найти свой стиль игры. В прошлом году, играя в финале летней спартакиады "Газпром нефти" в Сочи вместе с Константином Повышевым за команду Санкт-Петербурга, мы мечтали попасть на финал с командой из Тюмени. Мечта сбылась!" – сказал главный специалист отдела стандартизации, унификации и поддержки капитального строительства Научно-Технического Центра "Газпром нефти" Станислав Корнев.

Арктика баскетбол чемпионат Межрегиональной любительской баскетбольной лиги(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

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24.05.2018 09:13 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
11:13 Екб


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Команда "Газпромнефть-Ямала" получила "бронзу" чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги
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