Со второй попытки тюменские депутаты выбрали регионального омбудсмена 

Тюменская областная дума переизбрала Сергея Миневцева на посту регионального уполномоченного по правам человека. Отметим, что в бюллетенях для тайного голосования значилось три фамилии.

Помимо Миневцева, занять высокую должность изъявили желание еще два кандидата: инженер автобазы управделами облдумы Павел Кусков и общественный правозащитник Юрий Рябцев.

Кстати, представляя фигуры, глава профильного комитета уточнил, что Рябцев по решению суда был лишен родительских прав и попросил коллег "учитывать эту информацию при голосовании".

При этом представители ЛДПР хоть и заявили, что будут поддерживать действующего уполномоченного, но возмутились, что излишне активно муссировалась тема лишения родительских прав.

"Это похоже на давление, все кандидаты должны иметь равные права", - заявил глава фракции либерал-демократов Глеб Трубин.

В итоге голоса распределились следующем образом: Миневцев – 40 голосов, Кусков – шесть, Рябцев – ноль.

Сразу после объявления итогов тайного голосования Сергей Миневцев принял торжественную присягу, положив правую руку на Устав Тюменской области.

"Клянусь всеми силами защищать права и свободы граждан", - произнес омбудсмен.

Напомним, что омбудсмен должен был быть выбран еще месяц назад, но тогда из-за нарушения регламентных процедур вопрос был снят с повестки дня.