Трамп больше не сможет блокировать пользователей в Твиттере: суд запретил

Федеральный суд Нью-Йорка посчитал, что президент США Дональд Трамп, блокируя отдельных пользователей в своем Твиттере и запрещая им доступ к своим публикациям, нарушает Конституцию страны.

"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump - это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И, согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения)", - заявила судья Наоми Рейс Бучвалд.

В свою очередь, представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство не согласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".

Как напоминает "Интерфакс", в марте этого года несколько пользователей Твиттера, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа и представителей его администрации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стал известен распорядок дня Дональда Трампа: в основном он смотрит телевизор, разговаривает по телефону и публикует сообщения в Твиттер.