Министр Якушев прислал в тюменскую думу прощальную телеграмму 

Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, на днях занявший пост федерального министра строительства, попрощался с депутатами областной думы. Специальную телеграмму зачитал спикер регионального парламента Сергей Корепанов перед началом очередного заседания.

"На протяжении 17 лет, каждый час, каждую минуты мы все вместе работали на благо тюменцев и нашей любимой Тюменской области. Вместе мы двигали экономику, решали глобальные задачи по строительству жилья, школ, детских садов, поликлиник и больниц. Посмотрите, как за последние годы изменилась наша область, какие дороги и развязки построены, как благоустроены города, с каким удовольствием гуляют наши земляки в парках и скверах, но самый главный наш результат в том, что люди поверили в себя, в собственные силы", - обратился к народным избранникам Якушев. Он также поблагодарил их за сотрудничество и добавил, что "гордится сложившимся тесным взаимодействием".

"17 лет мы вместе реализовали программы, вместе находили решение сложных проблем, но сколько еще впереди. Верю, что вы не собьетесь с курса и продолжите движение вперед и сделаете жизнь тюменцев еще комфортнее и благополучнее, надеюсь, что наше тесное взаимодействие будет продолжено", - добавил в своей телеграмме министр.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты встретили телеграмму овациями.