Жителей Нижнего Тагила осудили за кражу надгробий на кладбище

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям за кражу надгробий и элементов их благоустройства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил одному виновному три года лишения свободы, а другому – 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с мая по октябрь 2017 года ранее судимый работник кладбища и его знакомый похищали с территории кладбища различные элементы благоустройства мест захоронения: ограды, памятники и иные предметы. Похищенные вещи мужчины сдавали в пункты приема металлолома или продавали.

В общей сложности злоумышленники совершили 18 краж, из которых 6 преступлений совместно. Обвиняемые причинили ущерб 17 потерпевшим на сумму свыше 572 тыс. руб.