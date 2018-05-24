Решетников вручил медаль "За отвагу" учительнице пермской школы №127

Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль "За отвагу" учительнице школы №127 Наталье Шагулиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Торжественное вручение государственной награды состоялось сегодня на заседании краевого заксобрания, перед оглашением ежегодного отчета губернатора Пермского края.

"Для меня большая честь вручать вам медаль "За отвагу". То, что вы сделали, потрясло весь край. Сегодня я хочу сказать вам спасибо от лица всех жителей Пермского края", - обратился глава региона к учительнице.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных ножами подростков напали на учеников, Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для детей организуют туристические поездки. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.