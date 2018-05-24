На Южном Урале главу сельского поселения подозревают в превышении должностных полномочий

В Челябинской области глава Луговского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
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По версии следствия, в 2016 году подозреваемая знала об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, но выдала ему фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования земельным участком в поселке Песчаный Красноармейского района.
В дальнейшем мужчина зарегистрировал права собственности на земельный участок.
В результате местному бюджету был причинен ущерб в сумме более 91 тысячи рублей.
В настоящий момент следователи проверяют причастность главы к совершению аналогичных преступных эпизодов.