Один из пострадавших в результате взрыва в Перми остается в тяжелом состоянии

Медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Перми, который произошел после взрыва газа.

"Один пострадавший – в городской больнице №21, состояние тяжелое, стабильное, площадь ожогов тела – 20%. Двое пострадавших – в МСЧ №9, один из них получил отравление продуктами горения, состояние удовлетворительное, у второго пострадавшего – ушибленная рана, он лечится амбулаторно. Четвертый пострадавший – в МСЧ №11. У него – перелом, состояние удовлетворительное", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам.

Следователи начали проверку.