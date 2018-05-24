Евгений Куйвашев принимает участие в ПМЭФ-2018, ожидается ряд соглашений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 24 и 25 мая находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

В этом году губернатор Свердловской области намерен на полях форума заключить ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на повышение качества жизни свердловчан, а также на развитие конгрессно-выставочной деятельности как одного из основных элементов повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области.