Российские гостиницы оштрафовали на 9 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

Российские гостиницы оштрафованы на более чем 9 млн рублей за завышение цен перед чемпионатом мира по футболу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что в пользу ведомства на текущий момент принято 34 судебных решения.

К 21 мая осуществлен мониторинг в отношении 19,9 тысяч объектов размещения. Всего выявлено 738 случаев завышения цен на обслуживание и 190 случаев отсутствия свидетельств о прохождении классификации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор оштрафовал свердловские гостиницы на 260 тысяч за нарушения перед ЧМ.