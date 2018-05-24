Депутат Ярославской областной думы задержан за коммерческий подкуп

Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего депутата Ярославской областной думы. Народного избранника подозревают в коммерческом подкупе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, парламентарий получил от представителя коммерческой организации свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ", и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.

Преступление было выявлено сотрудниками безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Депутат задержан. Следствием решается вопрос об избрании для него меры пресечения.