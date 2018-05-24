Глава тюменского избиркома Халин: о выборах губернатора объявят в июне

Глава тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин в разговоре с корреспондентом Накануне.RU заявил, что официальное утверждение даты внеочередных выборов главы региона состоится между 5 и 7 июня.

"По закону это должно состояться с 31 мая по 10 июня, но областная дума, скорее всего, соберется на внеочередное заседание с 5 по 7 число", - уточнил он.

Кроме этого он добавил, что в июньском заседании регионального парламента также должна состояться корректировка бюджета.

"Средства на проведение избирательной кампании планировались на 2019 г., но придется внести изменения", - добавил Халин.

Напомним, что 18 мая Владимир Якушев был назначен на пост руководителя Минстроя РФ.