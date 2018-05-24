Охранники в торговых центрах Кургана и сотрудники ГБР работают с многочисленными нарушениями

После прокурорской проверки оказалось, что частные охранники в торговых центрах Кургана работают с многочисленными нарушениями.

Так, на посту охраны бассейна "Олимп" у частного охранника фирмы "Центурион М" отсутствовала личная карточка охранника - аналогичное нарушение выявлено в деятельности ЧОПов "Защита" и "Щит+".

На охраняемые объекты, использующие тревожные кнопки сигнализации, прибыли охранники группы быстрого реагирования "Центурион М", "Гарант 3", "Мираж", "Защита", на которых отсутствовали специальные средства пассивной защиты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В нарушение требований ст. 25 Федерального закона "Об оружии" при проверке сотрудника, несущего службу на посту охраны первого этажа торгового центра "Пушкинский", частный охранник носил служебное оружие ПКСК в расчехленном состоянии. В магазин "Детский мир" в "Воробьевых горах" охранник и вовсе прибыл без шлема.

Сейчас по фактам выявленных нарушений в адрес руководителей ЧОПов внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении ЧОП "Защита" возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Курганской области.