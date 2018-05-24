За долг в 12 млн у жительницы Нижнего Тагила арестовали квартиру и "Лексус"

В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали квартиру и "Лексус" у женщины, взявшей в долг более 12 млн руб. у своего друга.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, местная жительница задолжала крупную сумму по договору займа у друга, но возвращать не торопилась.

Судебные приставы предприняли все возможные меры, чтобы принудить женщину погасить долг: арестовали расчетные счета, ограничили выезд за пределы РФ, запретили регистрационные действия с недвижимостью и транспортным средством. Кроме того, приставы неоднократно приходили к ней в квартиру, но она продолжала скрываться.

В качестве обеспечительной меры на имущество должницы был наложен арест - на квартиру и автомобиль "Лексус".

"Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство и недвижимость передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы взыскателю", - отмечают в региональном УФССП.