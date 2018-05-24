В Екатеринбург вернутся грозы и дожди

В Екатеринбурге 24 мая ожидается облачная погода, сильный ветер и дожди, сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, предстоящая ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью от +13 до +15, днем - до +24 градусов по Цельсию.

В последующие дни на Урале заметно похолодает, ожидается ветреная погода, временами будут идти небольшие дожди. 25 и 26 мая пройдет небольшой дождь.

Первая гроза в Екатеринбурге прошла в минувшее воскресенье, 20 мая. В некоторых районах города падали деревья, рекламные конструкции и заборы, а из-за сильного ветра без электричества осталось более 30 тыс. жителей Среднего Урала.