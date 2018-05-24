Коллективу ЮУЖД в Челябинске представили нового начальника

В Челябинске 23 мая генеральный директор и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров в присутствии губернатора области Бориса Дубровского и главного федерального инспектора аппарата подлпреда на Урале Артема Пушкина представили коллективу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) нового начальника. Им стал бывший главный инженер ЮУЖД Анатолий Храмцов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Прежний руководитель – Виктор Попов, проработавший на своем посту почти девять лет, перешел на другую должность в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и занял там позицию председателя дирекции. Глава РЖД отметил, что "за этот период выстроены конструктивные отношения с руководителями органов власти регионов магистрали", и поблагодарил Виктора Попова за многолетний добросовестный труд, вручив знак "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" 1 степени.

Борис Дубровский в свою очередь наградил Попова знаком отличия "За заслуги перед Челябинской областью". Отметим, что официальный визит в Челябинск Белозёрова был приурочен к тому, что по итогам I квартала 2018 г. коллектив ЮУЖД был признан лучшим в составе всех подразделений РЖД.

Храмцов Анатолий Михайлович родился 1 ноября 1963 г. Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1986 г. электромехаником сигнализации, централизации и блокировки. Работал первым заместителем начальника службы сигнализации, централизации и блокировки Южно-Уральской железной дороги, начальником Челябинской дистанции СЦБ, главным инженером Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги. С июня 2008 г. и до настоящего назначения работал главным инженером Южно-Уральской железной дороги.