Дубровский предложил Белозерову продлить детскую железную дорогу в Челябинске и встроить ее в систему профессионального образования

Губернатор Борис Дубровский обсудил с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым перспективы сотрудничества, в числе которых развитие пассажирского и грузового железнодорожного сообщения, а также проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы гордимся тем, что Южно-Уральская железная дорога вновь стала победителем отраслевого соревнования и является нашим важнейшим экономическим и социальным партнером, одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в регионе", – подчеркнул Борис Дубровский.

"Такой высокий результат – это заслуга не только железнодорожников, но и региона, и грузоотправителей. Его было бы невозможно достичь без заинтересованности области в улучшении транспортного обслуживания населения", – отметил Олег Белозеров.

Стороны обсудили вопросы реализации проекта строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург, а также губернатор предложил совместно развивать детскую железную дорогу в Челябинске.

Борис Дубровский предложил создать рабочую группу и рассмотреть возможность построить еще две станции и продлить дорогу, а также встроить этот проект в систему профессионального образования области.

Гендиректор РЖД предложение поддержал, подчеркнув, что для РЖД это очень важная тема.