Коалиция США атаковала позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зор

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

Первым об атаке ВВС коалиции в районе нефтестанции Т-2 сообщило ливанское движение "Хезболла". Позднее информацию со ссылкой на военный источник подтвердило сирийское национальное агентство SANA.

Пентагон, в свою очередь, не подтвердил сообщения об атаке ВВС коалиции на позиции сирийской армии, передает ТАСС.

Коалиция не в первый раз атакует правительственные силы Сирии. После провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.