В борьбе с пожарами на Зауралье с воздуха за три дня сбросили почти 200 тонн воды

За трое суток в ходе ликвидации пожаров на зауральскую землю сброшено 195 тонн воды, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Пожароопасная ситуация в регионе остается напряженной, однако, благодаря усиленной и планомерной работе ее удалось стабилизировать. В настоящее время пожаров, угрожающих населенным пунктам, нет.

На территории уже четвертые сутки продолжает работать авиация МЧС России - вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В первую очередь, его работа осуществляется в районах с наиболее сложной пожарной обстановкой: его задействовали для тушения крупных ландшафтных пожаров, расположенных вблизи населённых пунктов Косулино, Чесноковка и Белоярское Щучанского района Курганской области. Сегодня работа авиации МЧС спланирована в Далматовском, Катайском и Щучанском районах.

Напомним, что с 20 мая режим "Чрезвычайная ситуация" действует на территории Щучанского района, в границах села Мыркайское Мишкинского района, а с 23 мая и на территории Катайского района.