В Югре торговый центр закрыт за нарушения пожарной безопасности

По требованию прокурора закрыт торговый центр в поселке Излучинск (ХМАО).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры, в момент проверки не работали система оповещения и управления эвакуацией людей и автоматическая пожарная сигнализация в нескольких помещениях торгового центра. В цокольном этаже хранились баллоны с горючими газами. А на путях эвакуации в детском развлекательном центре установлены турникеты, не позволяющие вручную открыть и заблокировать их в открытом состоянии.

Был подан иск: обязать хозяина здания устранить нарушения, а на время работ закрыть центр. В итоге суд удовлетворил это требование.